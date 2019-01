Werbung, wo das Auge hinreicht – nicht auf dem Profil von Pietro Lombardi (26)! Der Sänger ist 2018 nicht nur wieder musikalisch voll durchgestartet, auch auf Social Media machte er sich einen Namen. Mittlerweile folgen dem Musiker auf Instagram sage und schreibe 850.000 User – eine beachtliche Zahl, die sicher auch zahlreiche Unternehmen hellhörig machen dürfte. Doch Pie hat offenbar so gar keinen Bock auf Dauerwerbesendungen im Web.

In seiner Instagram-Story bezieht der 26-Jährige zu einem Thema Stellung, das sowohl Influencer als auch User momentan sehr beschäftigt. "Wie ihr wisst, bin ich dafür bekannt, nur ganz wenig Werbung auf meiner Seite zu machen, und wenn, dann nur coole Sachen, nicht für so einen komischen Tee oder für was weiß ich", hält Pietro fest und spielt damit unter anderem auf ein Produkt an, das momentan in den sozialen Netzwerken stark beworben wird. Zwar trudeln auch bei dem "Phänomenal"-Interpreten zahlreiche Kooperationsanfragen ein – doch er bleibt seinem Motto treu: "Natürlich wäre das leicht verdientes Geld für mich, aber die Seite Pietro steht nicht für Werbung."

Obwohl der Sänger kein großer Fan von Produktplatzierungen im Web ist, verurteilt er derartige Werbestrategien auch nicht. "Ich respektiere die Influencer, die jeden Tag Werbung machen und Rabatt-Codes anbieten, die respektiere ich voll und ganz, weil es eben ihr Job ist. Ja, das passt alles, bei mir aber eben nicht", macht der Wahl-Rheinländer in seinem Beitrag deutlich.

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, Musiker

Getty Images Musiker Pietro Lombardi, Mai 2018

Becher/WENN.com Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

