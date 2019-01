Jetzt schafft Chethrin Schulze (26) Klarheit über ihren Beziehungsstatus! Erst Anfang Dezember machte es die einstige Love Island-Kandidatin offiziell: Sie ist glücklich vergeben! Der Mann an ihrer Seite? Marco Mirwald, der Fitness-Fan aus dem Sauerland! Doch in den vergangenen Tagen kamen immer stärker Fan-Gerüchte auf, die Beauty und der Tattoo-Liebhaber hätten sich schon wieder getrennt. Die Spekulationen haben Chethrin wohl so genervt, dass es jetzt eine unmissverständliche Klarstellung gab: Sie und Marco sind immer noch ein Paar!

Nachdenkliche Real-Talk-Videos im Netz über das Thema Fremdgehen, die Unentschlossenheit darüber, ob sie nun nach Essen ziehen soll oder nicht und Marcos Fehlen in ihren Insta-Storys – bei den 240.000 Followern der TV-Blondine läuteten die Alarmglocken! Ist alles schon wieder vorbei bei der 26-Jährigen und ihrem Marco? "An alle die gefragt haben: Ja, wir sind noch zusammen" stellte die Ex-Curvy Supermodel-Kandidatin unmissverständlich auf Instagram klar.

"Wir wohnen 500 Kilometer voneinander entfernt, wie soll er in meinen Storys vorkommen?", feuerte sie hinterher. Eine kleine ironische Äußerung konnte sich die ehemalige Promi Big Brother-Bewohnerin ebenfalls nicht verkneifen: "Ein großer Dank geht an alle Mädels, die ihm Trost spenden wollten, im Falle einer Trennung."

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de