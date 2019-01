Niki Lauda (69) macht erneut mit erschütternden Neuigkeiten auf sich aufmerksam! Seit wenigen Tagen befindet sich der ehemalige Formel-1-Weltmeister wieder im Krankenhaus – und das, obwohl er doch eigentlich auf dem Weg der Besserung war. Vergangenen Sommer musste sich die österreichische Rennfahrer-Legende einer Lungentransplantation unterziehen und wurde anschließend ins künstliche Koma versetzt. Nach knapp zwei Monaten ging es schließlich weiter in die Reha. Doch dann der Schock: Wegen einer schweren Grippe-Erkrankung wurde der einstige Motorsportler abermals in eine Klinik eingeliefert – die Grippe soll nun sogar eine Lungenentzündung ausgelöst haben.

Wie das österreichische Portal OE24 berichtete, sei der Gesundheitszustand des 69-Jährigen deutlich kritischer als zunächst angenommen. Der Infekt löste beim Mercedes-Aufsichtsrats-Chef infolge seines schwachen Immunsystems wohl eine Lungenentzündung aus – ein schwerer Rückschlag für den fünffachen Familienvater! Dabei hatte er doch gerade erst die Feiertage und den Jahreswechsel mit seiner Frau Birgit und den Zwillingen Max und Mia (9) auf Ibiza verbracht.

Angeblich hatte Niki zunächst auf eine vollständige Genesung bis Ende Januar gehofft und fleißig Zukunftspläne geschmiedet. "Mein Geheimplan ist es, beim Saisonfinale in Abu Dhabi wieder aufzutauchen", hatte er vor wenigen Wochen noch in einem Interview enthüllt. Dieser Plan muss wohl in der nächsten Zeit leider auf der Strecke bleiben.

