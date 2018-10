Endlich geht es für ihn wieder bergauf! Formel-1-Legende Niki Lauda (69) musste sich vor zwei Monaten einer Lungentransplantation unterziehen. Nach der Operation verschlechterte sich sein Gesundheitszustand drastisch, er konnte die Intensivstation nicht verlassen und wurde sogar in ein künstliches Koma versetzt. Inzwischen schwebt Niki nicht mehr in Lebensgefahr und es geht ihm wieder deutlich besser. Jetzt darf er endlich auch das Krankenhaus verlassen!

Vor wenigen Wochen erst hatte sein Bruder Florian Lauda im Gespräch mit dem österreichischen TV-Sender ORF von den Fortschritten berichtet, die der 69-Jährige mache. Der Ex-Profi-Rennfahrer sei zwar noch in physiotherapeutischer Behandlung, verfolge aber schon wieder fleißig das Formel-1-Geschehen auf dem Fernsehbildschirm, so Florian. Laut dem Online-Portal oe24 sollen sich die Ärzte jetzt sicher sein, dass der Gesundheitszustand der Formel-1-Legende stabil bleibt. Sein Körper habe die neue Lunge gut angenommen, diese arbeite hervorragend, sodass Niki nun vom Krankenhausbett in die Reha wechseln könne.

Für die Sport-Legende steht jetzt ein anstrengendes Fitness-Programm an. Denn durch das ständige Liegen falle es ihm schwer, ohne fremde Hilfe zu gehen oder zu stehen. Das Timing für den Wechsel in die Reha könnte kaum besser sein: Ende des Monats feiert Nikis Frau Birgit ihren 40. Geburtstag.

Dan Mullan/Getty Images Niki Lauda bei einem Formel-1-Rennen in England 2017

Clive Mason/Getty Images Niki Lauda, Formel-1-Star

Getty Images Birgit und Niki Lauda bei der "Rush"-Premiere in London

