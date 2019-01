War Michael Wendlers (46) vermeintliche neue Freundin etwa der Trennungsgrund? Im Oktober hatte der Schlagerstar seine Fans mit einem Ehe-Update geschockt: Nach 30 gemeinsamen Jahren trennten er und Ehefrau Claudia Norberg sich einvernehmlich! Nur wenige Monate später machten Bilder die Runde, die den "Sie liebt den DJ"-Star Händchen haltend mit einer neuen Frau an seiner Seite zeigten: Dabei handelte es sich um Laura, 18 Jahre jung, aus Stendal. Jetzt überrascht Claudia die Fans mit einer pikanten Aussage: Sie habe schon vor dem Liebes-Aus von Laura erfahren!

"Während der Deutschlandtour von Michael wurde ich im August darüber informiert, dass Michael beim Schlagerolymp in Berlin mit einer Begleitung gesehen wurde", ließ die Blondine gegenüber RTL die Bombe platzen. Wie es zu diesem Zeitpunkt um ihre Beziehung zu dem ehemaligen Dschungelcamp-Bewohner bestellt war, verriet Claudia allerdings nicht. Dafür gab sie preis, dass sie mit dem Wendler immer noch unter einem Dach lebe. "Zurzeit leben wir noch gemeinsam in unserem Haus in Cape Coral. In getrennten Schlafzimmern!", sagte sie.

Von dem Wirbel um sein vermeintliches Techtelmechtel mit der 28 Jahre jüngeren Laura zeigte sich Claudias Verflossener zuletzt gehörig genervt. "Leute, was ist in Deutschland los? Gibt es kein anderes Thema, als über meinen Beziehungsstatus zu berichten?", empörte er sich auf Instagram.

AM / SplashNews.com Michael Wendler und Laura in Miami

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

Andreas Rentz/Getty Images Michael Wendler (r.) mit seiner Ehefrau Claudia im Finale von "Promi Big Brother"

