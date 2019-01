Jetzt schon Lagerkoller bei den Ladys von Der Bachelor? Am Mittwochabend kracht es so richtig: In der zweiten Folge der TV-Kuppel-Show fahren die Mädels zum ersten Mal ihre Krallen aus. 17 Ladys leben in der Sendung unter einem Dach – da sind Zickenkriege um Andrej Mangold (31) schon vorprogrammiert. Doch in der kommenden Episode steht nicht der Rosenkavalier im Zentrum der Zankereien, sondern ein simples Bade-Utensil!

Während eines zunächst entspannten Nachmittags am Pool beginnen plötzlich die Fetzen zu fliegen und die beiden Kandidatinnen Evanthia Benetatou und Isabell Bernsee (28) geraten wegen der vorhandenen Handtücher in einen Streit. Auch Rosenanwärterin Lara Helmich fährt die Krallen aus und wirft einer Konkurrentin an den Kopf: "Willst du mir jetzt eine klatschen?" Gegenüber RTL gab sie zu verstehen: "Da haste einen Typen und die streiten sich um fünf Handtücher."

Doch nicht nur die Bade-Utensilien sorgen für schlechte Laune unter den Frauen: Auch Überraschungskandidatin Nathalia Goncalves Miranda, die in der heutigen Folge auf der Bildfläche erscheinen wird, könnte die Gemüter erregen. Denn von heute Abend an wird die Brasilianerin ebenso um das Herz des Bachelors kämpfen wie die übrigen Ladys.

