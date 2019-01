Wie nahe stehen sich Dieter Bohlen (64) und Pietro Lombardi (26) eigentlich? Die Musiker begegneten sich zum ersten Mal 2011 in der achten Staffel der Castingshow DSDS. Der Poptitan saß wie immer hinterm Jurypult und der damals 18-Jährige versuchte, ihn mit seinem Gesang zu überzeugen. Mit Erfolg – Pietro ergatterte den begehrten Titel! Anschließend nahm Dieter den Sänger unter seine Fittiche. Mittlerweile sitzen beide Männer ebenbürtig in der DSDS-Jury. Doch wie ist ihr Verhältnis heute?

Bei Die Pietro Lombardi Story wurde nun deutlich: Die zwei verstehen sich nach wie vor blendend. "Der ist ja wie mein kleiner Sohn quasi", beschrieb Dieter ihre Verbindung. "Wir schreiben immer, egal wo wir sind. Auch zu Weihnachten und so", erklärte er weiter. Pietro sei froh, seinen einstigen Mentor in seinem Leben zu haben: “Egal was ist, ich weiß, dass ich mich immer auf Dieter verlassen kann", stellte der Vater des kleinen Alessio klar. "Sein Wort bedeutet mir viel.”

Auch mit diesem Statement machte Pietro kürzlich deutlich: Er wird Dieter für immer dankbar sein. "Ein kleines aber bedeutsames Wort – danke! Du hast damals an mich geglaubt, wie kein anderer. Heute, nach acht Jahren, sitzen wir gemeinsam als Juroren in der DSDS-Jury. Ich würde sagen, wir sind ein gutes Team", freute der 26-Jährige sich via Instagram.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

Actionpress/ Thomas Burg Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent", 2016

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2019

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi bei DSDS 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de