Sie verstehen sich nach all der Zeit immer noch blendend. Mit seiner Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar setzte Pietro Lombardi (26) 2010 den Startschuss für seine Megakarriere. Mit der Unterstützung von Juryoberhaupt und Erfolgsproduzent Dieter Bohlen (64) ersang sich der Halbitaliener 2011 sogar den Sieg der Staffel – acht Jahre und zahlreiche Hits später sitzt er nun neben seinem einstigen Mentor in der Jury. Für den Chartstürmer eine Herzensangelegenheit, wie er jetzt ausdrücklich klarmacht.

Auf Instagram richtet sich der "Senorita"-Interpret nun mit klaren Worten direkt an den Poptitan. Zu einem Schnappschuss, der ihn und Dieter gut gelaunt und ausgelassen lachend in der Sonne zeigt, schreibt Pietro: "Ein kleines aber bedeutsames Wort – danke! Du hast damals an mich geglaubt, wie kein anderer. Heute, nach acht Jahren, sitzen wir gemeinsam als Juroren in der DSDS-Jury. Ich würde sagen, wir sind ein gutes Team."

Wie blendend sich die beiden verstehen, ist nicht zu übersehen – ob ihre Kollegen Xavier Naidoo (47) und Oana Nechiti (30) da mithalten können? Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Soulsänger und die Let's Dance-Profitänzerin die Jury der kommenden Staffel komplett machen.

