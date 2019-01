Mit dieser Nachricht schockierten sie die Schlagerwelt. Kurz vor Weihnachten gaben Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ihr Liebes-Aus bekannt. Nach zehn Jahren Beziehung gehen die Schlager-Queen und der Fernsehmoderator fortan getrennte Weg. Knapp drei Wochen nach dieser Sensations-News wird das einstige Traumpaar nun aber vor laufenden Kameras aufeinandertreffen: Helene und Florian stehen am Samstag live gemeinsam auf der Bühne!

Am kommenden Samstag wird die TV-Liveshow "Schlagerchampions 2019 – Das große Fest der Besten" über die Mattscheiben flimmern. Auch in diesem Jahr wird Florian die ARD-Sendung moderieren. Neben Andreas Gabalier (34), Andrea Berg (52), Maite Kelly (39) und Roland Kaiser (66) wird auch Helene über die Bühne fegen. Für das ehemalige Liebespaar ist es das erste öffentliche Zusammentreffen nach der Bekanntgabe ihrer Trennung.

Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag war Helene erstmals nach Ende ihrer Beziehung zu Florian im Fernsehen zu sehen. Mit ihrer alljährlichen "Helene Fischer Show" lockte die Blondine stolze 5,73 Millionen Zuschauer vor die TV-Bildschirme. In der jungen Zielgruppe verbuchte sie damit ein so großes Publikum wie nie zuvor.

ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions 2019 – Das große Fest der Besten"

Bieber/face to face Florian Silbereisen und Helene Fischer bei "Schlagerchampions 2018 – das große Fest der Besten"

ZDF / Michael Zargarinejad Helene Fischer bei ihrer "Helene Fischer Show" 2018

