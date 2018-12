Alle Jahre wieder: Helene Fischer (34) hat's einfach drauf! Die Ausnahmekünstlerin lockt mit ihrer "Helene Fischer Show" am ersten Weihnachtsfeiertag ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Nicht nur hierzulande freuen sich die Fans auf das alljährliche TV-Spektakel: Auch in Österreich und in der Schweiz verfolgt man die Sendung mit großer Freude. In diesem Jahr konnte Helene sogar einen neuen Rekord aufstellen: In der jungen Zielgruppe gab es 2018 so viele Zuschauer wie noch nie!

Mit satten 19,5 Prozent Marktanteil sicherte sich Helene den unangefochtenen Platz eins in den Quoten-Charts. Kein anderer Sender konnte so viele Menschen vor den Mattscheiben fesseln wie das ZDF mit Erfolgsgarant Helene: In Deutschland schalteten stolze 5,73 Millionen Haushalte ein und ließen sich von Gesangs-, Schauspiel- und spektakulären Akrobatikeinlagen entertainen. Besonders auffällig: Wider Erwarten sind es nicht nur die älteren Generationen, die die Schlager-Queen toll finden – besonders die 14- bis 49-Jährigen fieberten mit Helene und ihren internationalen Gästen mit. In dieser Zielgruppe erreichte das TV-Spektakel mit einem Marktanteil von 16,5 Prozent sogar einen Rekordwert.

Ob die erst kürzlich bekannt gegebene Trennung von Langzeitpartner Florian Silbereisen (37) etwas mit dem Quoten-Hoch zu tun hat? Auch Helenes neue Beziehung zu Tänzer und Crewmitglied Thomas Seitel könnte den einen oder anderen aufs Sofa gelockt haben – ein erster offizieller Pärchenauftritt blieb jedoch aus.

ZDF / Michael Zargarinejad Helene Fischer und Kiefer Sutherland in der "Helene Fischer Show" 2018

ZDF / Michael Zargarinejad Luis Fonsi und Helene Fischer, "Helene Fischer Show" 2018

ZDF / Michael Zargarinejad Helene Fischer bei ihrer "Helene Fischer Show" 2018

