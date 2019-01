Der Frust sitzt tief bei Melanie Müller (30)! Am 23. Februar findet in Essen das Benefizkonzert für Jens Büchners (✝49) Familie statt. Der Kult-Auswanderer aus Goodbye Deutschland verstarb Mitte November an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung – und hinterließ bei seiner Frau Daniela (40) und seinen Kids eine klaffende Lücke. Rund 20 Stars und Sternchen aus dem deutschen Schlagerhimmel werden ihm zu Ehren in der Grugahalle auftreten. Jens' Freundin Melli ist allerdings nicht mit von der Promi-Partie. Sie und Marion Pfaff alias Krümel bekamen keine Einladung!

Eine absolute Frechheit, findet die Ballermann-Sängerin. "Krümel und ich waren die Einzigen, die ihn überhaupt gekannt haben, freundschaftlich, die nicht schlecht über ihn gesprochen haben", empörte sich die 30-Jährige gegenüber Bunte. Ihrer Meinung nach seien die teilnehmenden Musiker mit Ausnahme von Mickie Krause (48) und Jürgen Drews (73) alle Heuchler. "Die hätten ihm auf der Straße nicht einmal 'Hallo' gesagt, außer, er hätte eine Kamera dabei gehabt. Das heißt, sie können sich selbst wieder profilieren", wetterte sie weiter gegen ihre Kollegen aus dem Showbusiness.

Neben Mickie und Jürgen sollen bei "Goodbye Jens – Partystars halten zusammen" Mia Julia (32), Costa Cordalis (74), Die Atzen, Olaf Henning (50) und einige weitere Mallorca-Berühmtheiten auf der Bühne stehen. Organisiert wird das Spektakel von Markus Krempe, der einst Michael Wendler (46) managte. Der Erlös soll der Familie des Verstorbenen zukommen.

Instagram / melaniemuellerdschungel Jens Büchner, Melanie Müller und Daniela Büchner

Actionpress Krümel in ihrem Stadl auf Mallorca

ActionPress Jens Büchner im Megapark auf Mallorca

