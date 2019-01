Verbote über Verbote bei Der Bachelor! Auch in diesem Jahr begeben sich 20 liebeshungrige Frauen auf die Jagd nach roten Rosen – alle wollen sie das Herz des Junggesellen Andrej Mangold (31) erobern. Die Mädels müssen während ihrer Teilnahme an dem Kuppel-Format jedoch einiges beachten – ihr Zusammenleben ist vom Sender streng geregelt. Das sind die skurrilsten Verhaltensregeln in den Show-Verträgen!

Die Kandidatinnen der Show werden dazu angehalten, sich nicht anzuzicken. Wie Bild dem Vertrag entnehmen konnte, dürfen sich die Mädels weder gegenseitig beleidigen noch anschreien; es ist nicht einmal erlaubt, eine Konkurrentin anzustarren. Außerdem gilt ein strenges Handy-Verbot während der gesamten Dreharbeiten. Ein Not-Telefon für eventuelle Kummer-Anrufe steht dennoch bereit – allerdings dürfen es die Kandidatinnen nur unter der Aufsicht des Senders nutzen.

Hält sich eines der Rosen-Babes nicht an die Regeln, so gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder, die Dame wird vom Format ausgeschlossen oder sie muss mit einer Vertragsstrafe von bis zu 5.000 Euro rechnen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Mariya, Vanessa, Isabell und Luisa, Kandidatinnen bei "Der Bachelor" 2019

MG RTL D Jasmin, Karin, Nadine und Claudia bei "Der Bachelor"

MG RTL D Andrej Mangold vor der Bachelor-Villa

