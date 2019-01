Pietro Lombardi (26) fühlte mit der Zweitplatzierten mit! Vor acht Jahren feierte der Sänger in der achten Staffel von DSDS seinen Karriere-Start. Im Finale hatte sich der einstige Pizzabäcker knapp gegen seine damalige Freundin Sarah Lombardi (26) durchgesetzt und bekam einen Plattenvertrag sowie eine Prämie von 500.000 Euro. Doch, wie jetzt bekannt wurde, war dieser Sieg für ihn zunächst kein Grund zur Freude. Warum er seinen Erfolg anfangs nicht bejubeln konnte, verriet Pietro jetzt in einem Interview.

In der RTL-Dokumentation Die Pietro Lombardi Story erinnerte sich der 26-Jährige an seinen großen Triumph bei der Castingshow. "Als die Verkündung gemacht wurde, habe ich mich nicht gefreut. Andere rasten total aus – immerhin gibt es ein Preisgeld und alles. Aber ich habe gar nicht daran gedacht, ich habe nur gedacht: 'Die Arme hat nicht gewonnen'", gab der "Phänomenal"-Interpret ehrlich zu. Selbst als er anschließend seinen Gewinner-Titel anstimmte, nahm er Sarah zu sich und versuchte, die sichtlich enttäuschte Zweitplatzierte zu beruhigen. "Das ist auch wieder ein typischer Pietro. Er hat gewonnen, aber er tröstet sie, weil sie weint", äußerte sich Komiker Oliver Pocher (40) in der Sendung zu der liebevollen Geste.

In der Musik-Show hatten sich Sarah und Pietro kennen und lieben gelernt. Nachdem die 26-Jährige zunächst aus der DSDS-Mottoshow herausgeflogen war, wurden die beiden ein Paar. Schließlich bekam Sarah in der Castingshow jedoch eine zweite Chance und durfte zurückkehren. Im Oktober 2016 schockten die Lombardis ihre Fans dann mit ihrem Beziehungs-Aus nach fünf gemeinsamen Jahren.

