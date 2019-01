Erneut sorgt ein Bachelor-Neuzugang für Aufsehen! Bereits in der zweiten Folge der aktuellen Staffel bekam Andrej Mangold (31) überraschenden Besuch in der Villa: Nathalia Goncalves Miranda reihte sich in die Riege der Damen ein, die den Rosenkavalier für sich gewinnen wollen. Doch wer gedacht hat, ihr nachträglicher Einzug sei eine Ausnahme, der irrt sich. Am kommenden Mittwoch wird mit Sina Raffert wieder ein neues Gesicht in die Single-Villa einziehen!

Andrej darf sich auf eine Blondine freuen, die einiges mit ihm gemeinsam hat. Die 28-Jährige, die Germanistik und Sport studiert, kommt genau wie der Bachelor aus Hannover. Auch die Vorliebe für Sport teilen der Profi-Basketballer und der Neuankömmling: Sina hat gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Kim und einer Freundin eine Tanzschule gegründet. Ob die Studentin in der TV-Show nun auch ihr tänzerisches Talent auspacken wird?

Dennoch glauben einige Fans nicht, dass Sina bei dem Rosenkavalier punkten kann und machen das an ihrem Äußeren fest: "Ich finde Sina sehr hübsch, aber ich denke, dass er eher auf die dunkelhaarigen Latinas steht..." Welche Chancen rechnet ihr dem Show-Nachzügler aus? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, TV-Bachelor

