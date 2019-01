Das Dschungelcamp nimmt Fahrt auf! Während sich die Zuschauer im vergangenen Jahr noch ärgerten, dass zu oft Langeweile im Promi-Lager herrschte, geizt die diesjährige Ausgabe nicht mit Gereizten: Der Zoff zwischen Chris Töpperwien und Bastian Yotta (42) steht kurz vor der Eskalation und Gisele Oppermann heult wegen der Insekten – dabei hatte sie ihre erste eigene Prüfung kurz zuvor noch ganz ohne Tränen gemeistert. An emotionalen Momenten wird in diesem Jahr wahrlich nicht gespart. Welchem Kandidaten kommt das besonders zugute?

Model-Memme Gisele spielte zwischenzeitlich sogar schon mit dem Gedanken, das Handtuch zu werfen, entschied sich dann aber doch für den Verbleib im Camp – und muss heute direkt wieder in die Dschungelprüfung. Die Zuschauer wollen die 31-Jährige also weiterhin in Aktion sehen, obwohl ihr kaum jemand die Krone zutraut. Magere 0,7 Prozent von 6.699 Lesern sahen Gisele zuletzt als Nachfolgerin von Jennifer Frankhauser (26)! Damit belegt die Ex-GNTM-Teilnehmerin den vorletzten Platz im Voting. Das Schlusslicht bildet Sibylle Rauch (58).

An der Spitze lag bislang stets Evelyn Burdecki (30). Die Blondine könnte durch ihr ehrliches Gespräch mit Gisele nun erneut gepunktet haben: Mit der gebürtigen Brasilianerin sprach Evelyn offen über ihr Gefühlschaos wegen Ex-Freund und Dschungelkollege Domenico De Cicco (35). Der Italiener stritt sich unterdessen mit Doreen Dietel (44) über Essensrationen. Dieser Zoff könnte jedoch bald getoppt werden: Auswanderer Chris kriegte sich fast mit seinem früheren Kumpel Bastian Yotta in die Haare und ließ damit die Aussicht auf Busch-Beef wachsen. Bringt ihm dieses Konfliktpotenzial Sympathiepunkte oder verliert er im Ranking? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de.

MG RTL D Sibylle Rauch, Gisele Oppermann und Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidaten 2019

MG RTL D Chris Töpperwien im Dschungelcamp

MG RTL D / Stefan Menne Die Moderatoren und die Dschungelcamper 2019

