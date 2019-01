Heiß, heißer, Salma Hayek (52)! So berühmt die Schauspielerin heute ist, so sehr sind es auch ihre heißen Kurven. Im 90er Kultfilm "From Dusk Till Dawn" schrieb Salma mit ihrem sexy Schlangentanz sogar Filmgeschichte – unvergessen bleibt die erotische Szene – selbst beinahe 23 Jahre nach Erscheinen des Klassikers. Geschichte ist ihr verführerischer Body allerdings noch lange nicht, wie die mittlerweile 52-Jährige mit einem unfassbar hotten Badeanzug im Leo-Print beweist.

"Dem Lied des Wassers zuhören", schreibt Salma auf Instagram zu einem Video, das sie im seichten Wasser am Strand treibend zeigt. Vollkommen entspannt liegt die Hollywood-Beauty im Meer und bewegt die Arme im Takt der Wellen. Wie der Hashtag #meditation erahnen lässt, handelt es sich dabei wohl um eine Art der Meditation. Dabei präsentiert sich die 52-Jährige in einem engen Badeanzug im Leo-Print, der ihren unglaublichen Körper mit sexy Cut-Outs gekonnt in Szene setzt. Salma sieht dabei beinahe zu schön aus, um wahr zu sein – zumindest, wenn es nach ihren Followern geht.

"Ist sie jetzt Aphrodite oder eine Meerjungfrau?", lautet nur einer der vielen begeisterten Kommentare unter dem Posting. Andere wiederum wollen unbedingt wissen, wo die Schauspielerin diesen extrem heißen Einteiler herhat.

