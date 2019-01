Mama zu sein verändert eben wirklich alles – auch für einen Superstar! Drew Barrymore (43) ist nicht nur eine der bekanntesten Hollywood-Schauspielerinnen und hat eine eigene Beauty-Linie – sie ist auch noch Mama von zwei süßen kleinen Töchtern. Die vierjährige Frankie und ihre ältere Schwester, die sechsjährige Olive, haben das Leben der 43-Jährigen so richtig umkrempelt – und das in mehrerlei Hinsicht.

Drews Kinder haben nämlich nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Look verändert – vor allem beim Make-up zeigt sich der Einfluss der Kinder deutlich, wie sie selbst erzählt. “Mein Make-up hat sich über die Jahre verändert, ich bin jetzt eine Mama, die Dinge sind jetzt ein wenig dezenter geworden”, erklärte sie in einem Interview der TV-Show The Morning.

Manchmal verzichtet sie auch ganz auf Schminke: “Ich fühle mich ohne Make-up wohl, weil ich so oft Make-up für meinen Job tragen muss. Manchmal blicke ich in den Spiegel und denke mir ‘Oh mein Gott’, aber es ist schön, mal die Eitelkeit beiseite zu legen und ganz man selbst zu sein”.

Drew Barrymore/Instagram Drew Barrymore und ihre Töchter schlummern im Bett

Anzeige

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, Hollywood-Schauspielerin

Anzeige

Carlos Alvarez/Getty Images Drew Barrymore bei der Promo für die Netflix-Serie "Santa Clarita Diet" in Madrid 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de