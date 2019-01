Interessiert es Pietro Lombardi (26) denn gar nicht, wie sich seine Ex Sarah (26) in die Herzen der Zuschauer skatet? Bereits zwei Folgen der Show Dancing on Ice flimmerten in diesem Jahr über die Mattscheiben – und beide Male brachten die Sängerin und ihr Profi-Partner Joti Polizoakis (23) den spiegelglatten Untergrund zum Beben. Doch während seine Verflossene übers Eis fegte, zog der DSDS-Juror dem TV-Spektakel einen Zeichentrickfilm vor. Im Interview mit Promiflash verrät Pietro jetzt den Grund!

"Ich habe mal reingeschaut, ja, aber ich hab's jetzt nicht richtig verfolgt", verrät der 26-Jährige Promiflash beim Schauinslandreisen Cup 2019 in Gummersbuch. Und das müsse er auch gar nicht – immerhin sehe er die Mutter seines Sohnes Alessio (3) jeden Tag. "Ich kann mir ja die Wiederholungen anschauen und ich schaue generell nicht viel Fernsehen, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe Sarah auch geschrieben. Ich wünsche ihr alles Gute", erklärt er.

Dennoch ist es nicht am "Phänomenal"-Interpreten vorbeigegangen, dass Sarah in Show Nummer zwei von Ex-Mitstreiterin Désirée Nick (62) an den Pranger gestellt wurde. Die Schauspielerin unterstellte der DSDS-Zweiten von 2011, im Eislaufen nicht bei null angefangen zu haben. "Désirée Nick schiebt ihre Filme, wirklich", nahm Pie Sarah in seiner Instagram-Story in Schutz.

