Hat er Sarah Lombardi (26) nicht zugejubelt? Am Sonntagabend begab sich die Sängerin zum ersten Mal bei Dancing on Ice auf die Eisfläche – mit ihrer starken Performance konnte die Mama des kleinen Alessio (3) neben der Jury auch die Fans vor den Fernsehern begeistern. Ihr Ex zählte wohl nicht zu ihren Zuschauern: Pietro Lombardi (26) scheint "Dancing on Ice" nicht einmal eingeschaltet zu haben!

In seiner Instagram-Story ließ der DSDS-Gewinner von 2011 seine Follower an seinem Abendprogramm teilhaben. Demnach vergnügte sich Pietro mit dem Zeichentrickfilm "Sing" statt die Mutter seines Sohnes anzufeuern, während sie auf Schlittschuhen übers Eis fegte. Anschließend griff er zum Controller, um eine Runde des Fußball-Games "Fifa" zu spielen.

Doch auch ohne Pietros Unterstützung schaffte Sarah eine stolze Leistung: "Ich bin fast ein bisschen sauer, was du in drei Monaten gelernt hast. Das war schon eine richtige Kür", lobte die einstige DDR-Eiskunstläuferin und Jurorin Katarina Witt die 26-Jährige nach ihrem Auftritt. Auch Die Höhle der Löwen-Star Judith Williams (46) kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus.

Getty Images "Dancing on Ice"-Star Sarah Lombardi

Getty Images Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice" 2019

