Seit der Trennung von Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) wurde heiß um den Neuen an der Seite der Schlager-Queen diskutiert. Seit der Trennung hieß es, Helene sei jetzt mit ihrem Tour-Akrobaten Thomas Seitel zusammen. Ein offizielles Statement der beiden hatte es bislang nicht gegeben. Doch nun spricht Günter Seitel, der Vater von Thomas und bestätigt, was alle längst vermuten. Er gewährt sogar einen Einblick, wie die Liebe seines Sohnes auch die Gesprächsthemen im Ort verändert hat.

In einem Bericht des Online-Portals des Darmstädter Echo, der bereits vor einigen Tagen veröffentlicht worden ist, bestätigte Papa Günter, dass es während der zweijährigen Tour zwischen seinem Sohn und Helene gefunkt hätte: Thomas sei "definitiv" mit der Schlagerikone zusammen. Bei der Familie stünden seitdem die Telefone nicht mehr still. Sohn Thomas habe gesagt: "Papa, Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was alles los war." Vom Medienaufkommen sei der Akrobat überrascht gewesen: "Er hat zu mir gesagt: Was soll ich groß dazu sagen?" Weitere Auskünfte zur Beziehung zwischen den beiden wollte sein Vater übrigens nicht geben. "Das ist die Sache von Frau Fischer und von Thomas."

Thomas Seitel stammt aus einer alteingesessenen Turnerfamilie im hessischen Eppertshausen. Dort sind der 33-Jährige und Helene inzwischen großes Ortsgespräch, wie der Bürgermeister der Gemeinde, Carsten Helfmann, der Thomas "von klein auf" kennt, sagte: "Das macht in so einem kleinen Ort natürlich schnell die Runde."

Der Bürgermeister freue sich für Thomas – und wünsche sich, dass sich Helene bei einem möglichen Besuch unbehelligt im kleinen Ort bewegen kann. Störende Fanmassen fürchtet er in dem Zusammenhang übrigens nicht. "Sollte das aber so sein, haben Günter und Thomas ja einen direkten Draht zu mir, dann können sie mich jederzeit anrufen", bot er an.

ActionPress Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel beim Bambi 2017

P.Hoffmann/WENN.com Florian Silbereisen und Helene Fischer bei "Schlagerchampions"

P.Hoffmann/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagerchampions"



