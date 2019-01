Traurige Nachrichten von einem ehemaligen Dschungelcamp-Star! Der frühere Leichtathletik-Champion Carlo Thränhardt (61) nahm 2004 an der allerersten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und musste das Camp damals als Erster verlassen. Sechs Jahre später gab der ehemalige Spitzensportler seiner Langzeitfreundin Constanze das Jawort. Jetzt die Schock-Nachricht: Seine Ehefrau ist mit gerade einmal 49 Jahren verstorben!

In einer Traueranzeige in der Süddeutschen Zeitung nehmen Carlo und der gemeinsame Sohn Dion (19) heute Abschied von Constanze. Darin widmen sie ihr ein rührendes Zitat von Mahatma Gandhi: "Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen." Constanze ist offenbar bereits am 9. Januar aus dem Leben geschieden – die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt. Ihre Beerdigung soll im engsten Familienkreis stattfinden.

Vor zwei Jahren hatte seine Familie noch um Carlo gebangt. Nachdem ein Aneurysma an seinem Herz festgestellt worden war, musste der zu dem Zeitpunkt 59-Jährige fünf Stunden lang operiert werden. Damals ging aber zum Glück alles gut aus.

Getty Images Carlo Thränhardt beim Golden Racket-Charity-2015-Tournament

Maurizio/face to face Carlo Thränhardt mit seinem Sohn Dion, 2011

Getty Images Carlo Thränhardt bei der Lambertz Monday Night 2015



