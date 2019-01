Alles anders an Tag sechs! Seit der ersten Folge hat Gisele Oppermann ein Abo für die Dschungelprüfungen, denn die Zuschauer schickten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin trotz Abbrüchen immer wieder in die Aufgaben. Nach der gestrigen Pleite musste sie wieder mit Bastian Yotta ran, doch bei "Spülhölle" versagte überraschenderweise nicht Gisele, sondern der Motivations-Guru: Der 42-Jährige holte keinen einzigen Stern!

Das Duo stellte sich einer besonders glitschigen Herausforderung. In einer Art Rutsche schauten die Köpfe und jeweils eine Hand von Bastian und Gisele heraus. Sechsmal wurden dann Tanks mit ekligen Füllungen wie Kuh-Urin oder verrotteten Tomaten, in denen sich die Sterne befanden, über sie gekippt. Die 31-Jährige hatte das glücklichere Händchen und schnappte viermal erfolgreich zu – für die Heulsuse ein wahrer Glücksmoment und für Bastian eine eindeutige Niederlage, wie man deutlich an seinem Gesicht ablesen konnte. Auch die Twitter-Community war von Yottas Leistung nicht begeistert. "Na Yotta, ganz schön wenig Sterne für so ne große Klappe" oder "Gisele holt einen Stern, der Yotta nicht. Genau mein Humor", lauteten zwei vernichtende Urteile.

Schon bei dem Spiel am Tag zuvor hatte der Protzmillionär nicht punkten können, was allerdings an Gisele lag. Bisher bestand Bastian keine Aufgabe, auch das Ekelessen zum Staffelbeginn hatte der Auswanderer nicht hinunter bekommen. Was sagt ihr seiner Leistung bei der schleimigen Dschungelprüfung? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta im Dschungelcamp

Anzeige

MG RTL D Gisele Oppermann in der Dschungelprüfung "Spülhöhle", Tag sechs

Anzeige

MG RTL D Bastian Yotta und Gisele Oppermann bei der Dschungelprüfung am fünften Tag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de