Schon wieder kein Abendessen für die hungrigen Busch-Bewohner des Dschungelcamps – und das einzig und allein wegen Gisele Oppermann! Nachdem das Model mit den brasilianischen Wurzeln mehr schlecht als recht und nur mit Widerwillen die bisherigen Dschungel-Prüfungen meisterte, stand für sie am heutigen Tag fünf die Bewährungsprobe "Mitgehangen, Mitgefangen" auf dem Programm. Und obwohl Camp-Guru Bastian Yotta (42) mit ihr gemeinsam um die zwölf Sterne gekämpft hätte, blieb sein vorheriges Coaching erfolglos: Gisele weigerte sich, die Challenge anzutreten.

Nachdem die Mutter einer Tochter an Tag vier in Teamarbeit mit Chris Töpperwien acht Sterne ergattert hatte, lechzte auch der Erzfeind des Currywurst-Königs danach, sich den Herausforderungen des Urwald-Spiels zu stellen. In großen Plexiglasboxen hätten der selbsternannte Miracle Morning-Coach und die ständig in Tränen aufgelöste Team-Kollegin liegend übers Wasser transportiert werden sollen – und das nicht etwa nur zu zweit, sondern in Begleitung von 30.000 Kakerlaken, 20.000 Grillen und 15 Kilogramm Mehlwürmern. "Ich kann nicht sagen, ob ich es schaffe. Höhe und Viecher", zweifelte Gisele von Anfang an. Bastian versuchte noch, sie zu überreden: "Lass uns wenigstens einen Stern probieren, okay?", bat er seine Mitstreiterin. Doch die konnte sich nicht überwinden und rief "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!"

Das war nun bereits die dritte Prüfung, zu der die Ex-Germany's next Topmodel -Kandidatin nicht angetreten ist. Bereits zur allerersten konnte sie sich nicht durchringen, in der zweiten holte sie nur mit Ach und Krach fünf Sterne, zur dritten kam es gar nicht erst und die vierte absolvierte Gisele nur mithilfe ihres Team-Partners Chris.

MG RTL D Gisele Oppermann am fünften Dschungelcamp-Tag

MG RTL D Bastian Yotta und Gisele Oppermann vor der Dschungelprüfung am fünften Tag

MG RTL D Gisele Oppermann und Chris Töpperwien vor der Dschungelprüfung

