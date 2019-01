Oliver Sanne (32) ist sich sicher: Evelyn Burdecki (30) ist im großen Beziehungs-Beef mit Domenico De Cicco (35) nicht nur das Unschuldslamm! Vor wenigen Tagen knallte es im Dschungelcamp gewaltig zwischen den beiden Ex-Partnern. Die Blondine warf dem TV-Beau vor, während ihrer kompletten Partnerschaft zweigleisig gefahren zu sein. Der Ex-Bachelorette-Boy behauptete derweil, nie fest mit Evelyn zusammen gewesen zu sein, und unterstellte ihr sogar, damals mit mehreren Männern gleichzeitig etwas zu gehabt zu haben! Oli Sanne lernte die beiden bei Bachelor in Paradise kennen – und offenbarte nun im Promiflash-Interview: Auch er hat davon gehört, dass Evelyns noch andere Kerle hatte!

Schon vor den Dreharbeiten zu "Bachelor in Paradise" sollen Gerüchte über heimliche Liebeleien der beiden die Runde gemacht haben: "Es hatten ganz viele im Vorhinein die Vermutung, dass sowohl Domenico als auch Evelyn draußen Partner haben, das wurde aber nie bestätigt. Weil Evelyn eben so viel im Urlaub war und das ist ihr aus eigener Tasche, glaube ich, nicht möglich", berichtete Oli im Gespräch mit Promiflash und meinte weiter: "Die Urlaube, die sie gemacht hat, mussten auch irgendwie bezahlt werden. Es gibt ja wohl angeblich auch ein Foto." Von besagtem Foto berichtete Domenico auch vor wenigen Tagen im Camp.

Dennoch glaubt der ehemalige Bachelor, dass es die TV-Blondine in der Show ernst mit Domenico gemeint hat und die Wahrheit sagt: "Unterm Strich, so wie ich das sehe, ist Evelyn extrem verletzt und hat sich vielleicht wirklich über die Dauer in ihn verliebt", stellte er fest. Alles in allem würde er daher eher Evelyn glauben – obwohl die zwei in der Vergangenheit nicht das allerbeste Verhältnis gehabt hätten. "Das hat sich über 'Bachelor in Paradise' aber gelegt, wir sind ja wieder cool. Ich glaube ihrer Version tatsächlich ein bisschen mehr", lautete Olis Fazit.

