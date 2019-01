Sie kann wieder strahlen! Es waren traurige Schlagzeilen, die am Montag die Runde machten: Lena Meyer-Landrut (27) gab mit einem Posting auf ihrem Social-Media-Kanal bekannt, dass sie sich nach acht Jahren Beziehung von ihrem Freund Max von Helldorff getrennt hat. Es dürfte also wohl aktuell keine allzu leichte Zeit für die Sängerin sein. Dennoch bewies Lena jetzt mit einem ersten Posting nach der Trennung: Ihr Lachen hat sie nicht verloren!

Auf Instagram veröffentlichte die Brünette nun ein ziemlich glückliches Foto. Im Aufzug mit ihrem Hund Kiwi fotografiert sich die "Thank you"-Interpretin im Spiegel. Ein besonders schönes Detail auf dem Schnappschuss: Auf Lenas Gesicht zeichnet sich ein breites Lächeln ab! Das sehen auch ihre Follower so: "Es ist sooo schön, dich glücklich zu sehen" oder "So ein hübsches Foto. Freut mich, dich so glücklich zu sehen", lauten zwei Kommentare unter dem Beitrag.

Zwar sind die genauen Gründe zum Beziehungs-Aus nicht bekannt, allerdings ließ die Trennungs-Offenbarung schon vermuten, dass zwischen Lena und Max kein böses Blut fließt: "Ich bin für die letzten acht Jahre unglaublich dankbar und freue mich, all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können", schrieb sie in dem Post.

Collage: Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut und Exfreund Max

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut

Instagram / lenameyerlandrut Max von Helldorff und Lena Meyer-Landrut

