Was für ein Trennungsschock! Was ihr Liebesleben angeht, hielt sich Lena Meyer-Landrut (27) stets bedeckt. Und das, obwohl sie seit über acht Jahren ihren Freund Max von Helldroff an ihrer Seite hatte. Auf Social Media gab es nur selten Pärchenfotos oder niedliche Liebeserklärungen – dennoch hatten Fans nie einen Zweifel an einer glücklichen Beziehung der beiden. Schließlich verzückte Lena immerhin zuletzt zu Max' Geburtstag im September mit süßen Grüßen samt Kuss-Foto ihre Community. Jetzt gibt sie allerdings überraschend bekannt: Sie und Max gehen von nun an getrennte Wege!

Mit einem Posting auf Instagram verkündete die Brünette nun die traurige Nachricht. Zu einem Bild, das lediglich das weite Meer zeigt, schrieb Lena: "Bevor es von der Presse thematisiert oder anderweitig nach außen getragen wird, möchte ich euch hier kurz mitteilen, dass Max und ich nicht mehr zusammen sind." Dennoch sei sie für die letzten acht gemeinsamen Jahre dankbar und freue sich, diese Erinnerungen auch in Zukunft bei sich tragen zu können.

Was die genauen Gründe für das plötzliche Beziehungsende sind, geht nicht aus dem Beitrag hervor. Die lieben Zeilen dürften allerdings beweisen, dass zwischen den einstigen Liebenden kein böses Blut fließt. In einem letzten Satz appellierte die Musikerin an Medien und Fans, ihre und insbesondere Max' Privatsphäre "zu schätzen und zu schützen".

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenameyerlandrut Max von Helldorff und Lena Meyer-Landrut

Kristy Sparow / Getty Images Lena Meyer-Landrut bei der Paris Fashion Week

