Die Zuschauer haben sich ganz offensichtlich ihr Prüfungs-Opfer gefunden! Am sechsten Dschungelcamp-Tag musste Gisele Oppermann zum sechsten Mal in die Challenge – gemeinsam mit Bastian Yotta (42). Weil sie da heute vier Sterne sammelte, während Yotta keinen der vorbeirutschenden Sterne festhalten konnte, verfiel Gisele in einen kleinen Höhenflug: Sie betonte immer wieder, dass die mauen vier Sterne alleine ihr zu verdanken seien. Die Zuschauer wollen Gisele jetzt offenbar die Chance geben, sich bei einer weiteren Prüfung noch mal zu steigern!

Immer wieder rief Gisele voller Stolz "ICH habe vier Sterne gesammelt. ICH! Der Yotta hat Null" bei ihrer Rückkehr ins Camp nach der Ekel-Herausforderung. Ob dieser überschwängliche Jubel letztendlich der Grund ist, warum die Zuschauer wieder nicht von Gisele ablassen können? Schließlich konnte gerade das Model an den Tagen zuvor nicht unbedingt mit Kampf-Bereitschaft punkten: Am Vortag brach sie die Zweier-Prüfung in gleicher Konstellation ab, am Montag ließ sie Prüfungspartner Chris Töpperwien (44) die Arbeit mehr oder minder alleine machen.

Morgen muss sie dann wieder alleine ran. Ob sie da ihren persönlichen Rekord knacken kann? In ihrer letzten angetretenen Solo-Performance am Samstag sammelte sie – natürlich nach anfänglichen Abbruchgedanken – immerhin fünf Sterne.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta im Dschungelcamp

MG RTL D Gisele Oppermann im Dschungelcamp 2019

MG RTL D Gisele Oppermann in der Dschungelprüfung "Spülhöhle", Tag sechs

