Arme Sarah Lombardi (26)! Bereits am Mittwochnachmittag verkündete die einstige DSDS-Kandidatin, sich beim Training für die dritte Dancing on Ice-Show verletzt zu haben. Als sie dann einen Tag später ein Foto mit Krücken postete, bangten ihre Fans noch mehr um ihre Teilnahme auf der Eisfläche. Nun haben sie Gewissheit: Sarahs Gesundheitszustand ist zu schlecht – sie muss bei Dancing on Ice (vorerst) aufgeben!

Nun ist es traurige Gewissheit: Wie Bild berichtete, hat sich Sarah im Training einen Muskelfaserriss zugezogen. An ein Weiterfahren auf Schlittschuhen ist nicht mehr zu denken. "Das ist wirklich unglaublich doof gelaufen. Ich darf am Sonntag leider nicht tanzen und bin deswegen vollkommen traurig. Ich habe zuerst an das Schlimmste gedacht und dachte, dass ich gar nichts mehr machen kann. Ich dachte nur: Das kann einfach nicht sein. Hätte ich eine schlechte Kür gelaufen und die Zuschauer hätten nicht angerufen, hätte ich das wirklich eher akzeptieren können", erklärte sie im Interview mit der Zeitung.

Für die Mama von Alessio Lombardi (3) springt am kommenden Sonntag nun Moderatorin Aleksandra Bechtel ein. Doch Sarah will die Hoffnung noch nicht aufgeben, in einer Woche wieder bei "Dancing on Ice" antreten zu können: "Ich werde natürlich nicht innerhalb von einer Woche geheilt, sondern fit gemacht, damit ich eventuell wieder aufs Eis darf. Ich muss Physio machen und bekomme eine Ultraschall-Therapie. Ich darf diese Verletzung auf keinen Fall unterschätzen. Und muss mich wirklich daran halten, was der Arzt mir gesagt hat. Ich werde so verantwortungsbewusst sein, um mir selbst nicht zu schaden. Ich liebe diese Show sehr und hoffe, dass ich zurückkehren kann", erklärte sie.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice"

ActionPress/Hauter,Katrin Sarah Lombardi bei "Dancing on Ice"

