Sarah Lombardi (26) knackt ihren ganz persönlichen Rekord! Seit ihrem Casting bei DSDS 2011 ist die Sängerin aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Nachdem sie dank ihrer eigenen Doku-Soaps mit Ex Pietro Lombardi (26) und der Teilnahme an Shows wie Let's Dance, Schlag den Star und Dancing on Ice bereits eine beachtliche TV-Karriere hinlegte, mauserte sie sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Social-Media-Star: Auf Instagram freut sich Sarah nun über eine Million Follower – und für die gab es auch gleich ein kleines Bonbon!

"Wir sind eine Million!", lauteten die überglücklichen Zeilen der 26-Jährigen in ihrem Instagram-Post. Dazu teilte Sarah zwei Pics, auf denen sie bis über beide Ohren strahlend in ihrem Eisprinzessinnenkostüm von vergangenem Sonntag vor Luftballons posiert. "Danke, dass ihr mit mir seit so vielen Jahren zusammen lacht, weint, reift und mich immer bei allem unterstützt. Ich bin ganz stolz, so eine tolle Community zu haben. Ich habe euch lieb", hieß es weiter im Text.

Weil sich Sarah im Eiskunstlauf-Training einen Muskelfaserriss zuzog, wird sie am kommenden Sonntag zum großen Bedauern ihrer Fans nicht bei "Dancing on Ice" auf dem Eis stehen. Ihren Optimismus lässt sich die Frohnatur dennoch nicht nehmen. "Ich gebe die Hoffnung nicht auf und wünsche mir so sehr, dass ich zurück aufs Eis darf", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie mit Krücken zu sehen ist.

Instagram / sarellax3 Sängerin Sarah Lombardi im Januar 2019

ActionPress/Hauter,Katrin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, deutsche Musikerin

