Mit dieser Unterstützung hat Bastian Yotta (42) bestimmt nicht gerechnet! Schon seit einigen Tagen haust der Millionärsprotz im australischen Busch und hat sich im diesjährigen Dschungelcamp längst einen Namen als Motivations-Coach gemacht. Am Mittwoch durfte Yotta in einer Prüfung gemeinsam mit Heulsuse Gisele Oppermann endlich zeigen, was er selbst so drauf hat. Doof nur, dass er gerade zu dieser Gelegenheit keine Sterne sammeln konnte, während die Challenge-Abbrecherin schlechthin immerhin vier Mahlzeiten sicherte. Für sein Versagen ging Gisele ihren Prüfungspartner hart an. Diese Aktion fanden nicht nur die anderen Camper daneben – sogar seine Ex-Flamme Natalia Osada (28) stärkte Bastian nun den Rücken.

"Ich bin ja nicht gerade der größte Freund vom Yotta, aber in dieser Situation muss ich gestehen, fand ich die Aktion von Gisele scheiße!", machte die Blondine vor der Fashion Show von Marina Hoermanseder im Rahmen der Berliner Fashion Week gegenüber Promiflash deutlich. Zwar könne sie auch verstehen, dass der 42-Jährige Menschen mit seinen Motivationsreden nervt – dass Gisele seinen Abklatsch-Versuch aber nicht erwiderte, fand Natalia nach dem Team-Spiel unpassend: "Aber es ist schon assi, wenn er sagt: 'Komm, High Five' und sie klatscht nicht ab."

Dennoch wisse die TV-Bekanntheit auch, dass man eine Extrem-Situation wie die Zeit im Dschungelcamp nicht unterschätzen darf: "Die sind da 24 Stunden aufeinander, und wenn man mit jemandem eine Antisympathie hat und der sagt dann auf einmal 'Komm, High Five'. Ich weiß nicht. Ich würde meinem Feind auch nicht High Five geben", erklärte Natalia abschließend. Ganz eindeutig möchte sie sich dann wohl doch nicht auf Bastians Seite schlagen.

