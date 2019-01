Pünktlich zur Halbzeit ging es im Dschungelcamp ziemlich heiß her: Bei Tommi Piper (77) und Doreen Dietel (44) war in der Folge vom Freitagabend nämlich Waschtag angesagt. Splitterfasernackt genoss die Synchronstimme von Alf eine erfrischende Dusche – und ließ sich währenddessen von der "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin sogar den Rücken schrubben und rubbeln. Romantische Szenen, die sich im australischen Urwald abspielten – wäre da nicht Peter Orloff (74) gewesen, der die traute Zweisamkeit störte!

Der Schlagerstar, der in den 80ern sogar mit dem jungen Michael Jackson (✝50) um die Häuser gezogen war, platzte einfach in das Wasch-Spektakel hinein – für Lustmolch Tommi ein Unding: "Ich wollte so gerne mit Doreen alleine sein und dann kommt Peter", beschwerte sich der 77-Jährige anschließend im Dschungeltelefon. "Ich wollte einfach mit der Frau Dietel Gespräche führen und sie kennt mich nackt. Und dann mischt er sich ein", wetterte er weiter. Letztendlich stellte er aber dennoch klar, dass Peter ein Freund von ihm sei.

Zurück im Camp wollte Tommi bei Doreen dann aber dennoch etwas Wichtiges loswerden. "Ich wollte nur sagen, du brauchst keinen BH. Dein Körper ist vom Feinsten, vom Feinsten. Ästhetisch, toll", schmeichelte er der Schauspielerin – die reagierte mit einem kurzen und knappen "Danke".

