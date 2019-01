Sie kann das ganze Drama nicht nachvollziehen! In ihrer Villa in Mexiko bekommen die Mädels der aktuellen Bachelor-Staffel langsam aber sicher Lagerkoller. Die Damen klagen über Heimweh und vergossen in der vergangenen Folge sogar ein paar Tränchen. Die Sehnsucht nach Zuhause und ihren Liebsten ist groß. Vorjahres-Kandidatin Janina Celine Jahn (24) kann die Misere der Ladys hingegen überhaupt nicht nachvollziehen: Sie wetterte im Promiflash-Interview gegen ihre Nachfolgerinnen!

"Da habe ich beim Schauen der Folge auch den Kopf geschüttelt und mir gedacht: 'Ey, Leute.Ihr seid doch auch schon mal im Urlaub gewesen für zwei Wochen'", meinte Janina gegenüber Promiflash verständnislos. Immerhin hätten die Kandidatinnen doch gewusst, dass sie während der Kuppelshow eine gewisse Distanz zu ihren Familien und Freunden in Kauf nehmen und wochenlang auf ihre Liebsten verzichten müssten. Wer damit ein Problem habe, sollte nicht an so einem Format teilnehmen, schimpfte die Blondine und erklärte weiter: "Deswegen finde ich das albern, nach zwei Wochen dazustehen und zu sagen: 'Ah, ich habe so Heimweh', und dann vor der Kamera zu heulen."

Im Unterschied zu Urlaubsreisen unterliegen die Frauen während ihrer Zeit in der Flirt-Sendung allerdings einigen strengen Regeln: Während der Dreharbeiten dürfen die Frauen zum Beispiel kein Handy bei sich haben. Der Kontakt zur Außenwelt ist extrem eingeschränkt. Zudem dürfen die Rosenanwärterinnen das Haus nur zu einem Date mit dem TV-Junggesellen verlassen.

