Jimi Blue sah im Gefängnis TV-Bericht über seine Verhaftung

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat in einem Twitch-Livestream mit seinen Fans über seine kürzliche Zeit hinter Gittern gesprochen. Der Reality-TV-Star, der fast einen Monat im Gefängnis verbrachte, offenbarte dabei auch, dass er sich in der ersten Nacht einen Bericht über seine eigene Verhaftung anschaute. "Ich habe 'Brisant' eingeschaltet, da kam dann ein Bericht über mich, das war ein bisschen komisch", erzählte er. Insgesamt sei es ihm rückblickend relativ gut im Gefängnis ergangen: "Man ist natürlich alleine und es gibt solche Tage und solche Tage." Trotzdem sei er natürlich froh, diese Zeit jetzt hinter sich gebracht zu haben.

Während des Livestreams teilte der Reality-TV-Star weitere Eindrücke aus dem Gefängnisalltag. Er sei dankbar, gesund geblieben zu sein, und habe sich überraschend positiv darüber geäußert, wie normal er behandelt wurde: "Es war schön, mal als normale Person wahrgenommen zu werden", berichtete Jimi Blue. Er nutzte die Gelegenheit jedoch auch, um seinen Zuschauern eine klare Botschaft mitzugeben. "Macht keine Kacke, Leute!", erklärte er nachdrücklich. Der Schauspieler wirkte sichtlich erleichtert, diese Episode seines Lebens hinter sich lassen zu können.

Die juristischen Probleme, die ihn überhaupt erst hinter Gitter brachten, haben jedoch noch ein Nachspiel. Der Grund ist eine nicht beglichene Hotelrechnung aus dem Jahr 2021, die ihm jetzt zum Verhängnis wurde. Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) erwartet in wenigen Tagen eine Gerichtsverhandlung, bei der über den Vorfall entschieden wird. Für den ehemaligen Kinderstar, der einst mit einem Streifen wie "Die Wilden Kerle" bekannt wurde, steht einiges auf dem Spiel. Ihm drohen laut der Tiroler Tageszeitung wohl bis zu drei Jahre Haft. Aktuell entspannt er sich jedoch bei seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25), die in der österreichischen Steiermark wohnt.

IMAGO / Future Image Jimi Blue Ochsenknecht, Mai 2024

IMAGO / STAR-MEDIA Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2024

IMAGO / Berlinfoto Uwe Ochsenknecht und Sohn Jimi Blue, Dezember 2017