Post-Credit-Szene von "Das Kanu des Manitu" überrascht Fans

Michael "Bully" Herbig (57) hat mit "Das Kanu des Manitu" nach über zwei Jahrzehnten die Nachfolge seines Kultfilms "Der Schuh des Manitu" vorgestellt. Wieder mit dabei sind – in alter Frische – Stars wie Christian Tramitz (70), Rick Kavanian (54) und Sky du Mont (78), die in ihren ikonischen Rollen für neue Abenteuer im Wilden Westen sorgen sollen. Doch Fans, die nach den letzten Klängen des Abspanns sitzen bleiben, erwartet laut Moviepilot eine ganz besondere Überraschung: Die Post-Credit-Szene zeigt, dass der Bösewicht Santa Maria, gespielt von Sky, erneut dem scheinbar sicheren Tod entkommt. Mit einem Fallschirm entzieht er sich in letzter Sekunde einer Katastrophe – begleitet von pompöser Filmmusik, die beinahe an James Bond erinnert.

Diese Szene wirft zwar die Frage nach einem dritten Teil mit Santa Maria auf, doch Sky selbst hat diese geheime Hoffnung vieler Fans bereits zunichtegemacht. Der Schauspieler bestätigte, dass "Das Kanu des Manitu" sein letzter Film sein werde. Die Fans werden dennoch nicht komplett auf ihn verzichten müssen: Sky bleibt der Öffentlichkeit unter anderem als Sprecher von Hörbüchern erhalten und widmet sich weiterhin dem Schreiben eigener Romane. Trotz seines baldigen Rückzugs steuert er im aktuellen Streifen als Santa Maria nochmals einen entscheidenden Moment bei, der die Spannung in die Höhe treibt – bevor er mit gewohnt breitem Grinsen entschwindet.

Neben Santa Marias dramatischer Flucht wird im Film auch ein lang gehütetes Geheimnis rund um Hauptfigur Abahachi aufgedeckt: Der Apache ist adoptiert. Diese Enthüllung zeigt auf humorvolle Weise, dass wahre familiäre Liebe und Zugehörigkeit nicht von der Abstammung abhängen. Thematisch fügt sich dieser Aspekt überraschend stimmig in die parodistische Atmosphäre des Films ein, der Klassiker des Western-Genres humorvoll durch den Kakao zieht. Gleichzeitig beweist Bully auch mit diesem Streifen erneut, dass er mit seinen Geschichten nach wie vor den Nerv seines Zielpublikums trifft.

Getty Images Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael Bully Herbig bei der "Das Kanu des Manitu"-Premiere

Getty Images Julia Schütze, Sky du Mont und Fayn du Mont, August 2025

Getty Images Der Cast von "Das Kanu des Manitu", 2025