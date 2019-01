Tommi Piper (77) durfte sich kurz vor seinem Dschungelcamp-Exit nicht über einen Liebesbrief aus der Heimat freuen! Am vergangenen Sonntag war es so weit: Die Freiluft-WG-Bewohner bekamen Post ihrer Liebsten. Obwohl die berühmte Alf-Stimme schon seit zehn Jahren verheiratet ist, schickte nicht seine Frau, sondern sein Sohn liebe Grüße nach Down Under. Warum das so war, deutete der Schauspieler im anschließenden Interview nur an!

"Meine Frau hat mir nicht geschrieben, weil sie nicht in der Lage ist dazu. Ich möchte auch darüber nicht reden", sagte er betroffen im Dschungel-Telefon. Allerdings sprach der 77-Jährige schon einmal mit seiner Konkurrentin Gisele Oppermann über seine schwierige Beziehung. Bereits am zweiten Tag im Camp gestand er dem Model: "Ich muss, weil ich mich seit Jahren in diesem fürchterlichen Verhältnis mit meiner Frau bewege, die Alkoholikerin ist, Tabletten nehmen." Die Erkrankung seiner Gattin könnte nun auch der Grund für die fehlende Botschaft an Tommi sein.

Dafür zeigte sich der Synchronsprecher gerührt vom Brief seines Sohnes. Dieser ließ seinen Papa wissen: "Das Leben hat manchmal die ein oder andere Überraschung parat. Dies alles mit 77 Jahren auf sich zu nehmen – ich kann nur sagen ’Chapeau!’ Ich wünsche dir Kraft und Erfolg!" Dass er das Pritschenlager schon am nächsten Tag verlassen muss, ahnte der rüstige Rentner zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Kraft könnten ihm die Zeilen allerdings trotzdem geben, schließlich ist Tommi freiwillig ohne eine Begleitung nach Australien angereist.

MG RTL D Gisele Oppermann und Tommi Piper am sechsten Tag im Dschungel

Anzeige

MG RTL D Tommi Piper und Gisele Oppermann an Tag 2 im Dschungelcamp 2019

Anzeige

Getty Images Tommi Piper am Frankfurter Flughafen auf dem Weg ins Dschungelcamp 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de