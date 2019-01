Ist die vielleicht groß geworden! Mia Rose Harrison (1) wächst nicht nur vor den Augen ihrer Eltern Dominic (27) und Sarah (27) auf, sondern im Grunde genommen vor denen der ganzen Welt: Immerhin hielten die beiden Influencer die Entwicklung ihres Töchterchens schon während der Schwangerschaft auf ihren Social-Media-Kanälen fest. Auch seit ihrer Geburt knipsen und teilen Mama und Papa so viele Fotos ihrer Maus wie möglich und dabei fällt nun auf: Die kleine Mia ist mittlerweile gar nicht mehr so klein!

Auf ihrem Instagram-Account mit mehr als 1,6 Millionen Followern kann Sarah den Wachstumsschub ihrer Tochter kaum fassen: "April 2018 vs. Januar 2019. Meine kleine Maus ist einfach schon ein großes Mädchen", schrieb die YouTuberin unter die Bilder von der kleinen Verwandlung. Kein Wunder: Das eine Foto zeigt Sarah noch mit einem Baby im Arm, während sie auf dem zweiten Schnappschuss schon ein Kleinkind in die Luft hält. Nicht nur die Mama staunt beim Anblick dieser Bilder: Was neun Monate ausmachen können!

Auch wenn Sarah sich so verliebt mit ihrem kleinen Mädchen zeigt, bleibt Mia erstmal der einzige Harrison-Nachwuchs bleiben. Sarah und Domi planen 2019, ihre Hochzeit noch einmal groß zu feiern – und so lange soll die weitere Familienplanung auf Eis liegen. Schließlich möchte Mama Sarah ja bei der anstehenden zweiten Feier in ihr Brautkleid passen. Danach können sich die verliebten Eheleute aber noch mehr Kinder vorstellen.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison an Weihnachten 2017

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im April 2018

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de