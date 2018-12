Steht bald weiterer Nachwuchs im Hause Harrison an? Sarah (27) und Dominic Harrison (27) schweben seit einem Jahr im absoluten Eltern-Himmel. Seitdem die kleine Mia Rose (1) auf der Welt ist, gehen die zwei in ihren Rollen als Mama und Papa total auf. Klar, dass die Fans schon eifrig spekulieren, ob die Einjährige da nicht bald noch ein Geschwisterchen bekommt. Aber plant das Traumpaar überhaupt weitere Kids – und wenn ja, wie viele?

Stehen wirklich alle Zeichen auf Happy Großfamilie? Die Antwort auf diese Follower-Frage gab Sarah jetzt in ihrer Instagram-Story: "Ich wollte immer zwei haben. Aber es ist sooooo schön, Mama zu sein, dass ich mir vorstellen könnte, auch mehr zu haben", schrieb sie zu einem Kuschel-Bild von sich und ihrem Spross.

Stellt sich dann wohl nur noch die Frage, ob die Rasselbande auf deutschem oder amerikanischem Boden zur Welt kommt. Schließlich überlegt Team Harrison, in die USA auszuwandern. Aktuell testen sie das Leben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten für sechs Monate aus – und scheinen bisher sehr begeistert zu sein: "Es fühlt sich alles richtig an und wie ihr es schon raushören könnt, ich fühle mich wohl, wie alles gerade ist", erklärte die Influencerin kürzlich in einem Posting.

Instagram / sarah.harrison.official Screenshot aus Sarah Harrisons Instagram-Story

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Mia Rose

