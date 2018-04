Erst vor wenigen Monaten gaben sie sich im Kreise ihrer Liebsten das Jawort: Seit November sind Dominic (26) und Sarah Harrison (26) also ganz offiziell Mann und Frau. Doch ihre erste Vermählung war nicht das Ende des (Hochzeits-)Liedes! Die beiden YouTube-Stars wollen sich noch einmal trauen und es dann so richtig krachen lassen. Kommt die große Harrison-Traum-Wedding vielleicht sogar schon in diesem Jahr?

Im Promiflash-Interview lüftete der stolze Familienpapa das Geheimnis: "Also der Plan ist eigentlich, dass der Termin 2019 zwischen meinem und Sarahs Geburtstag sein soll, also Juli rum." Die Power-Mum verriet außerdem: "Wir gucken schon nach Locations und dann wird die ganze Planung erst richtig beginnen." Ein wenig müssen sich ihre Fans also noch gedulden: Das vergangene Jahr ist für die Fitness-Blogger mit der Schwangerschaft, der standesamtlichen Trauung und der Geburt ihrer kleinen Mia Rose schon aufregend genug gewesen. Für ihren zweiten großen Tag lassen sich Sarah und Domi einfach noch ein wenig Zeit.

Eines steht jedoch schon fest: Die Neu-Eltern werden nicht im Gotteshaus vor den Altar treten – da sind sich die Harrisons einig. "Kirchlich werden wir nicht heiraten. Wir werden eine freie Trauung machen, eine freie Zeremonie", erklärte Sarah bei Promiflash weiter.

tetty.net Dominic und Sarah Harrison an ihrem Hochzeitstag

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

tetty.net Dominic und Sarah Harrison an ihrem Hochzeitstag

