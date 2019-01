Großes Leid, tiefe Freundschaft: Der Club der roten Bänder, die hochemotionale Geschichte von sechs schwer kranken Jugendlichen, hat von 2015 bis 2017 ein großes Publikum erreicht. Die Krankenhausserie wurde nach 30 Folgen beendet und erhielt unter anderem den Grimme-Preis. Doch Fans können sich freuen: Ab dem 14. Februar wird in Deutschland der Kinofilm "Club der roten Bänder – Wie alles begann" zu sehen sein. Vorab gibt es noch eine weitere Überraschung: Einige Folgen werden vor Kinostart noch einmal im TV laufen!

Wie TV Movie berichtet, strahlt Vox am 9. Februar die ersten fünf Episoden der Serie noch einmal direkt hintereinander aus. Im Anschluss gibt es dann ein Making-of zum Kinofilm, bei dem sich alles um die Vorgeschichten der Serienhelden dreht. Ein kleiner Wermutstropfen: Der einstige Quotengarant muss sich dieses Mal mit einem Sendeplatz begnügen, der das Publikum auf Frühaufsteher und Nachtschwärmer mit Durchhaltevermögen beschränkt: Start der Übertragung am 9. Februar ist um 7:40 Uhr am Morgen.

Der "Club der roten Bänder" war die erste Serie, die von Vox selbst produziert wurde – und der Sender landete damit gleich einen riesigen Erfolg. Die Dreharbeiten erfolgten im Potsdamer Stadtteil Babelsberg, wo im vergangenen Jahr auch der Vox-Zehnteiler "Milk & Honey" entstand, der jedoch weniger überzeugen konnte.

Andreas Rentz/Getty Images Timur Bartels, Ivo Kortlang, Luise Befort, Tim Oliver Schultz, Nick Julius Schuck and Damian Hardung

Club der roten Bänder, VOX "Club der roten Bänder"- Cast

Getty Images Der "Club der roten Bänder"-Cast

