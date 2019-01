Das Battle um die Dschungelcamp-Krone geht in die letzte Phase! Seit vergangenem Freitag scheidet täglich einer der Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aus und hat damit keine Chance mehr auf den Thron. Am kommenden Samstag wird der Staffel-Sieger endlich gekrönt. Die Promiflash-Leser sehen noch immer Evelyn Burdecki (30) ganz vorne. Doch der zweite Platz wird hart umkämpft – und zwar von den Lieblings-Streithähnen der Runde.

Eine aktuelle Umfrage beweist, dass die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin die klare Favoritin auf den Titel der Dschungelkönigin ist. Knapp 45 Prozent der 5.610 abgegebenen Stimmen (Stand: 22. Januar, 19:15 Uhr) glauben an den Sieg des TV-Sternchens. Und wer schnappt sich Platz zwei? Das Voting-Ergebnis der Leser zeigt, dass es sich womöglich zwischen den Erzfeinden Bastian Yotta (42), der 14 Prozent der Stimmen bekam und Chris Töpperwien (44), der mit 15,2 Prozent nur einen knappen Vorsprung vor seinem Konkurrenten hat, entscheiden könnte. Für Doreen Dietel (44) wird es möglicherweise heute eng, denn die Schauspielerin bildet das Schlusslicht auf der Beliebtheitsskala.

Bastian und Chris sind sich von Beginn an nicht sonderlich grün und zoffen sich im australischen Busch am laufenden Band. Am Montagabend kam es zwischen den Wahl-Amerikanern zur großen Aussprache – inklusive einer Entschuldigung von Bastian, die der Currywurst-Mann angenommen hat. Ob der Frieden wohl lange anhält?

