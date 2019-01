Hätte mehr Mumm sie vor dem Rauswurf bewahrt? An Tag 11 musste Gisele Oppermann das Dschungelcamp im australischen Urwald verlassen. Ihre ersten Stunden in Freiheit nutzte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin offenbar, um über die vergangenen Tage nachzudenken: In der TV-Show hatte sie vor allem mit Prüfungs-Abbrüchen für Aufsehen gesorgt. Gegenüber Promiflash verriet die Dschungel-Heulsuse jetzt, dass sie sich wünsche, mutiger gewesen zu sein!

Besonders bereue sie es, eine ganz bestimmte Challenge vorzeitig beendet zu haben – und zwar die Wasserprüfung aus Folge 3: "Da habe ich noch ein paar Tage darüber nachdenken müssen. Wieso konnte ich da nicht reingehen? Wieso?", fragte sich das Model. "Das wäre doch nur ein Schritt gewesen. Ich liebe Wasser, ich liebe Tauchen, es ging nicht." Gisele hätte sich zu sehr vor dem Krokodil erschreckt, und als sie dann auch noch einen Aal im Wasser gesehen habe, sei es für sie vorbei gewesen: "Ich konnte es nicht. Ich habe es nicht geschafft."

Die Halbbrasilianerin wurde neunmal hintereinander in eine Dschungelprüfung gewählt und hat damit den bisherigen Rekord von Larissa Marolt (26) geknackt. Die meisten Challenges brach die Mutter einer Tochter jedoch entweder ab – oder trat sie gar nicht erst an: "Ich bin wirklich enttäuscht von mir selber", musste sie sich eingestehen.

