Das war wohl nix! Am Sonntagabend flimmerte zwar erst die dritte Folge des Dschungelcamps über die deutschen TV-Bildschirme – trotzdem bekamen die Zuschauer schon einige Tränchen von Kandidatin Gisele Oppermann zu sehen! Diese Gefühlsausbrüche belohnten die Fans bisher mit nicht nur einer, sondern gleich zwei Dschungelprüfungen. Bei der ersten Challenge ergatterte die GNTM-Heulsuse immerhin fünf Sterne – doch die zweite trat Gisele nicht einmal an!

Beim Antreten der Dschungelprüfung "Abgewrackt" wirkte das Sensibelchen noch recht selbstsicher. Gisele sollte innerhalb von zwölf Minuten nach 12 Sternen tauchen – in Begleitung einiger anderer tierischer Wasserbewohner. Doch als es dann losgehen sollte, geriet die Laufsteg-Beauty dann doch in Panik: "Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, da runter zu gehen", erklärte die 31-Jährige. Der Anblick der Krokodile und Aale im Wasser gab ihr dann den Rest: "Ich werde es eh nicht schaffen. Ich traue mich nicht". Am Ende konnte sie sich tatsächlich nicht überwinden und gab auf, trotz der ermunternden Worte von Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40).

"Ich wollte es wirklich versuchen, aber es geht nicht. Ich bin wie gelähmt... Es ist harmlos und ich verstehe es nicht", versuchte Giesele anschließend ihre Gefühle zu beschreiben. Somit bekam die Brünette keinen einzigen Stern und das heißt Reis und Bohnen für alle! Denn nur mit genügend Prüfungspunkten gibt es etwas Delikateres zu essen. Seid ihr überrascht, dass sie es nicht einmal versucht hat? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Menne Dschungelprüfung "Abgewrackt"

MG RTL D / Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidatin Gisele Oppermann bei der Prüfung an Tag 3

MG RTL D / Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidatin Gisele Oppermann bei der Prüfung an Tag 3

