Gisele Oppermann knackt einen Dschungelcamp-Rekord! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sitzt seit mittlerweile acht Tagen ihre Zeit im australischen Promi-Urwald ab. Doch leicht machen es ihr die Zuschauer nicht: Die Heulsuse wird von Beginn an jeden Tag in die Dschungelprüfung geschickt, wo sie sich mit Krabbelviechern, Ekel-Nahrung und belastenden Körper-Challenges auseinandersetzen muss! Zwar ist die TV-Bekanntheit dabei nicht gerade erfolgreich, einen Rekord hat sie trotzdem geknackt! Gisele überholt Larissa Marolts (26) Prüfungs-Maximum!

Schauspielerin und ebenfalls Ex-GNTM-KandidatinLarissa bewohnte 2014 den TV-Urwald. Die Blondine wurde damals gleich acht Mal in Folge zum Ekel-Contest gewählt. Gisele übertrifft diesen Rekord aktuell sogar: Sie absolvierte bereits den neunten Dschungel-Test hintereinander! Obwohl die beiden Models ähnlich viel Zeit beim Kakerlaken-Mampfen und Co. verbracht haben, unterscheiden sich ihre Dschungelprüfungs-Skills doch deutlich! Die 26-jährige Larissa schrie und zickte während den Challenges zwar auch öfters – doch im Gegensatz zu Gisele zog sie ihre Aufgaben immer mit viel Kampfgeist durch!

Gisele hingegen trat bisher einige Bewährungsproben gar nicht erst an! Obwohl Camp-Kollege und Motivations-Coach Bastian Yotta (42) stets mit guten Tipps zur Seite stand, konnte die 31-Jährige ihre Angst oftmals nicht überwinden und brach mit den Worten "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" ab.

RTL / Stefan Menne Larissa Marolt bei einer Dschungelprüfung 2014

TV NOW / Stefan Menne Gisele Oppermann bei der Dschungelprüfung "Alarm für Cobra 11" an Tag 7

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann und Bastian Yotta im Dschungelcamp

