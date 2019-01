Auch in dieser Woche wurde es wieder spannend bei Der Bachelor. Es wurde geflirtet, gezickt, geheult und sogar geknutscht! Jennifer Lange bekam den ersten Kuss der Staffel und sicherte sich von Andrej Mangold (32) damit schon vor der Nacht der Rosen ein Ticket in die nächste Runde. Für die anderen Single-Ladys hieß es wieder Zittern und hoffen, dass ihr Name fällt. Doch von zwei Frauen musste sich der TV-Junggeselle verabschieden: Für Kimberley Schulz und Sina Raffert ist das Liebes-Abenteuer vorbei.

Kimberley hat Andrej rein optisch schon gefallen. Schließlich schwärmte er in Woche drei noch von ihrer Ausstrahlung. Doch die Chemie schien trotzdem nicht zu stimmen. "Ich glaube, wir haben einfach nicht so den richtigen Draht zueinander aufbauen können", erklärte der Basketballer seine Entscheidung. Die Hamburgerin nahm ihren Exit aber relativ gelassen, denn auch bei ihr habe es nicht von Anfang gefunkt. Auch mit Sina kann sich der Sportler keine gemeinsame Zukunft vorstellen: "Da hat mich jetzt nichts so gegriffen, dass ich gedacht hätte, da möchte ich gerne mehr wissen."

Nathalia Goncalves Miranda ist als Nachrückerin noch immer im Rennen um Andrejs Herz. Allerdings bekam zu ihrer Rose noch eine kleine Verwarnung. Denn der Hannoveraner wünscht sich etwas mehr Initiative von der temperamentvollen Brasilianerin. "Du wolltest mehr Zeit, du bekommst sie. Bitte nutze sie", lauten die vielsagenden Worte, die der 32-Jährige der Beauty mit auf den Weg gab.



Andrej Mangold und Kimberley Schulz bei "Der Bachelor"

Sina Raffert, Bachelor-Kandidatin 2019

Nathalia, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2019

