Hat sich Stefanie Gebhardt etwa die Lippen aufspritzen lassen? Aktuell wirbt die 32-Jährige bei Der Bachelor um die Gunst von Rosenkavalier Andrej Mangold (32). Bisher läuft es ganz gut für die Düsseldorferin – sie konnte sich sogar schon ein Einzeldate mit dem Basketballprofi sichern. Neben ihrer lockeren Art überzeugte Steffi wohl auch mit ihrer sexy Figur. Grund genug, die Düsseldorferin mal genauer unter die Lupe zu nehmen – vor allem ihren Schmollmund!

Schon im vergangenen Frühjahr konnte Steffi die RTL II-Datingshow "Game of Clones" für sich entscheiden. Interessant: Irgendwie sah sie damals noch anders aus. Bei einem Blick auf ihre Instagram-Seite wirken ihre Lippen mal mehr, mal weniger voluminös. Hat sich Steffi extra für ihre Teilnahme am Rosen-Rennen die Lippen aufspritzen lassen? Und hat sie es vielleicht auch früher schon für die Teilnahme an anderen TV-Shows getan? Die Fotos und Videos der letzten Jahre könnten darauf hindeuten.

Dass Steffi aber eventuell auch ohne Schmollmund und Lippen-OP mit heißen Küssen überzeugen kann, bewies sie schon 2017 in der ProSieben Kuppel-Show "Kiss Bang Love" – bei einer Fummelei konnte sie ihren damaligen Knutschpartner Julius begeistern.

Instagram / stefaniegebhardt_ Stefanie Gebhardt 2017

MG RTL D Stefanie Gebhardt, Bachelor-Kandidatin

RTL II / Game of Clones Stefanie Gebhardt bei "Game of Clones"

