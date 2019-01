Ihre sommerliche Romanze war nur von kurzer Dauer. Nach mehreren Monaten Dating im Sommer 2018 war die kurze Beziehung zwischen der Tänzerin Lexy Panterra (29) und Brooklyn Beckham (19) bereits wieder beendet. Nun hat die 29-Jährige zum ersten Mal über ihren Flirt mit dem zehn Jahre jüngeren Sohn von Victoria und David Beckham (43) gesprochen. War er ihr möglicherweise zu jung für etwas Ernsteres?

Geht es nach Lexy, besteht keine Chance, dass sie und Brooklyn noch einmal zueinander finden – ihr Ex-Date schien das zeitweise offenbar anders zu sehen. In einem Interview in der US-amerikanischen TV-Show The Domenick Nati Show sagte Lexy über ihre Trennung: “Es gibt keine einzige Chance, dass wir noch einmal miteinander sprechen oder wieder zusammen kommen. Er hat versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, aber ich ignoriere das.” Schließlich nannte sie auch den Grund für das Aus: “Er ist wirklich sehr jung und ich habe das erkannt. Es hat einfach nicht funktioniert.”

Mittlerweile scheint das auch Brooklyn selbst eingesehen zu haben, der sein Herz aktuell an das Model Hana Cross verschenkt hat. Zwar ist auch diese Dame älter als der Beckham-Spross – sie trennt allerdings ein Altersunterschied von lediglich zwei Jahren.

Joe Scarnici/Getty Images for Kaleidoscope Brooklyn Beckham und Lexy Panterra beim Coachella 2017

Anzeige

Instagram / lexypanterra Lexy Panterra, Tänzerin

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Hana Cross

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de