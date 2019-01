Ein Lebenszeichen mit verwandeltem Aussehen! Um LionT (26) war es ziemlich still geworden. Der Spaß-YouTuber drehte kaum noch Videos und wenn, dann berichtete er darin über seine Depressionen. Auch Fotos in den sozialen Netzwerken hatten Seltenheitswert bekommen. In den vergangenen Wochen hat der Ex von Dagi Bee (24) seinen Fans aber wieder öfter Updates aus seinem Leben gegeben. Jetzt versorgt der Rapper seine Community mit einem neuen Foto – und überrascht mit einem frischen Look!

Sein Instagram-Selfie kommentiert LionT mit den Worten: "Ich glaube, so ein schmales Gesicht hatte ich das letzte Mal vor sechs Jahren. Knapp neun Kilo runter und kurze Haare sind auch wieder am Start!" Und in der Tat, im Vergleich zu seinen vorherigen Bildern sieht der 26-Jährige viel schlanker aus. Der Oberlippenbart, den sich der "100 Prozent"-Interpret seit einigen Monaten wachsen lässt, ist noch dran, dafür sind seine Haare deutlich gestutzt.

Einer seiner Follower stellt fest: "Du siehst aus wie früher." Ein anderer meint ebenfalls: "So kenne ich dich noch von ganz früher – nur ohne Bart." Allerdings meinen einige User, in seinen Augen eine Leere zu erkennen. Der Hip-Hopper fragt in dem Post zwar, wie es seinen Followern geht, doch wie es aktuell um seinen eigenen Gemütszustand steht, verrät er nicht.

Instagram / lionttv LionT, Weihnachten 2018

Instagram / lionttv LionT, YouTuber

Instagram / lionttv LionT, YouTuber

