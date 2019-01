Hanna (23) und Jörn Schlönvoigt (32) könnten nicht glücklicher sein: Im Dezember 2017 erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Seitdem gehen die zwei in ihrer Elternrolle absolut auf! Vor einem Monat feierte die kleine Delia bereits ihren ersten Geburtstag – und Mama und Papa können gar nicht glauben, wie schnell ihr Töchterchen heranwächst: Im Promiflash-Interview verraten die Schlönvoigts jetzt, was ihr Mini-Me schon so alles kann!

Auf der Maybelline Show bei der Berlin Fashion Week plaudert das Paar gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen und schwärmt von den Entwicklungsfortschritten des Nachwuchses: "Sie krabbelt auf jeden Fall jetzt schon und man merkt, sie steht auf", erzählt Hanna stolz und ist davon überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis Delia ihre ersten Schritte macht. Auch Vater Jörn betont überwältigt: "Das ist total süß, wenn man jeden Tag so diese Entwicklung einfach sieht und mitbekommt. Sie hat auch schon so viele Zähne und so viele Haare, das sieht einfach süß aus."

Ebenfalls absehbar: die ersten Sprechversuche! Ob Delia mit dem Wort "Mama" oder "Papa" startet, sei den Turteltauben egal. Eine Antwort auf dieser Frag wird wahrscheinlich bald folgen, wie die Influencerin andeutet: "Wir vermuten, dass sie es schon ein bisschen kann. Wir hören schon manchmal so ein bisschen so 'Ma-Ma' oder 'Ba-Ba'. Aber ob sie dann wirklich uns meint, wissen wir noch nicht."

ActionPress / Thomas Bartilla / Future Image Jörn und Hanna Schlönvoigt bei der Eröffnung des Christmas Garden

Instagram / hannaweig Jörn und Hanna Schlönvoigt mit Baby Delia

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn und seine Tochter Delia Schlönvoigt auf den Malediven

