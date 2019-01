In Kürze übernimmt Florian Silbereisen (37) das Steuer auf dem Traumschiff! Der Schlagerstar tritt damit die Nachfolge von Schauspieler Sascha Hehn (64) an, der in seiner Rolle als Kapitän Viktor Burger vier Jahre lang das Kommando hatte. Doch die Neubesetzung überrascht: Schließlich wurden immer wieder Gerüchte laut, wonach bis zuletzt Hardy Krüger jr. (50) als heißer Anwärter für die Rolle des Captains galt. Wie sagt er dazu, dass die Entscheidung letztendlich auf Florian fiel?

Auf Nachfrage von Bunte ließ Hardy über seine Frau und Managerin Alice jetzt verlauten: "Florian ist ein super Entertainer. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Spaß mit den Kollegen. Und allzeit gute Fahrt." Nach Frust und Unmut klingt das ganz sicher nicht! Allerdings scheinen sich der Schauspieler und Florian generell gut zu verstehen. Bereits im Jahr 2017 waren die beiden gemeinsam zu Gast auf dem "Traumschiff" – und schon damals verriet Hardy im Interview mit dem Magazin, dass er diese Zeit in guter Erinnerung behalten würde. "Wir hatten unseren Spaß. Er ist ein netter Kerl", meinte der gebürtige Schweizer.

Die neuen Folgen der Kult-Serie werden derweil bereits an Weihnachten und Neujahr über die Bildschirme flimmern, wie das ZDF in einer offiziellen Stellungnahme mitteilte. Florian wird dann als Kapitän Max Prager die Karibik und Kolumbien ansteuern. Die Dreharbeiten sollen schon im April beginnen.

Getty Images Hardy Krüger jr. und mit Ehefrau Krüger

Hannes Magerstaedt / Getty Images Hardy Krüger jr. bei der Eröffnung des Münchner Film Festivals 2015

ZDF / Dirk Bartling Sascha Hehn und Florian Silbereisen bei "Das Traumschiff"

