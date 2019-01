Mit Kotzen, Beißen und Schlucken zur Dschungelkrone? Evelyn Burdecki (30) gehört zu den letzten noch verbliebenden Stars im Dschungelcamp. Sie kämpft neben GZSZ-Star Felix van Deventer (22) und Schlagerstar Peter Orloff (74) um den heiß begehrten Platz auf dem Dschungel-Thron – und das mit allen Mitteln! In ihrer allerletzten Dschungelprüfung konnte Evelyn noch mal zeigen, was in ihr steckt: Sie musste einen lebendigen Skorpion essen!

Sie hatte sich für die Challenge "Full of Energy" entschieden. Im Nachhinein sicherlich ein Fehler. Dahinter steckte nämlich eine ekelige Essensprüfung – Evelyns absoluter Albtraum! "Das war meine größte Angst dieses blöde Essen", erklärte sie. Die 30-Jährige biss aber im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne zusammen und würgte einen Kamelpenis, Schweinelunge und einen lebenden Skorpion runter. Ein "Dschungel-Bier" aus pürierten Kakerlaken, Mehlwürmern, Grillen und Kuh-Urin exte die quirlige Blondine sogar total cool weg. Bloß das Lammhirn, in einem Lammkopf serviert, war einfach zu viel für die 30-Jährige. Sie biss zwar mutig zu, fing aber auch fast sofort an zu würgen – und das bereits gegessene Lammhirn fand seinen Weg zurück!

So konnte Evelyn immerhin drei von fünf Sternen erspielen – oder besser gesagt erschlucken. Das bedeutet jeweils ein leckeres Hauptgericht für sie und ihre beiden Mitstreiter. Was meint ihr, wie hat Evelyn sich geschlagen? Stimmt ab!

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki in ihrer letzten Dschungelprüfung

